​Sınır ilçesi Ceylanpınar'da Sokak Ve Caddeler Boşaldı

Diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı saat: 24:00 da başladı.Diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı saat: 24:00 da başladı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlemlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı kapsamında 30 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Suriye'nin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde diğer 30 ilde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken boş olan caddelerde ve kaldırımlarda sokak köpeklerinin her şeyden habersiz uyuması ortaya ilginç görüntüler oluşturdular. Fırın ve diğer zaruri iş yerlerinin açık tutulduğu ilçede sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri devriye görevini icra etmeye başladı.