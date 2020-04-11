​İzmir Büyükşehir Halka Ekmek Su Dağıtacak Urfa Belediye Neden Yapmıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Soyer şunları söyledi;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İç İşleri Bakanlığı tarafından alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşlara oldukça önemli bir çağrıda bulundu.Başkan Tunç Soyer bu çağrıyı gece geç saatlerde kararın alındığı dakikada yaparken maalesef Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yine ortalarda yoktu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kurumsal kimliği ile ve gücüyle İzmirlilerin hizmetinde olacağını ve İzmirlileri ekmeksiz, susuz bırakmayacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer örnek bir davranış ortaya koydu.Sokağa çıkma yasağının açıklandığı dakikalarda vatandaşlar ekmek fırınları önünde uzun kuyruklar oluştururken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ekibi diğer belediyelerin yaptığı çalışmalar karşısında yine oldukça pasif kaldı. Urfa Büyükşehir Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadan vatandaşları kaderiyle başbaşa bırakmayı tercih etti.“Sevgili İzmirliler; günlerdir, haftalardır çağrısını yapmıştık karantina kararının alınması gerektiğini ifade etmiştik. Hastalığın yayılımını engellemenin başka bir yolu olmadığını söylemiştik. Bu karar alındı ve yazık ki kararın uygulanması için 2 saat gibi çok kısa bir zaman dilimi bırakıldı İzmirlilere. Bu da büyük bir paniğe ve telaşa yol açtı.Ancak buradan şunu ifade etmek istiyorum ki; herkes evinde kalsın paniğe telaşa hiç gerek yok, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesi ile yarın öbür gün ayakta olacak. Her türlü ihtiyacı gidermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kimseyi ekmeksiz susuz bırakmayacağız. Halk ekmek fabrikamız tam kapasitesi ile çalışmaya devam edecek sakin olun huzurlu olun Biz yanınızda kalmaya devam edeceğiz Biz varız”