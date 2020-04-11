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Bu haber 11 Nisan 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi: Hangi İller Yasak Kapsamında Yer Alıyor

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.

​31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi: Hangi İller Yasak Kapsamında Yer Alıyor

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” denildi.
 
Açıklamada, “Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadesine yer verildi.
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