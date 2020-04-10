Sokağa Çıkma Yasağı Milletti Sokağa döktü: Millet Fırın Ve Marketlere Akın Etti

Sokağa Çıkma Yasağı Milletti Sokağa döktü: Millet Fırın Ve Marketlere Akın EttiŞanlıurfa dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte vatandaşlar fırınlara ve marketlere adeta akın etti.gece geç saatlerde sokağa çıkma kararın açıklanmasıyla birlikte hazırlıksız bir şekilde kalan vatandaşlar evlerini aç kalmak için fırınlara ve marketlere adeta akın ederek önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.Alınan kararın geç saatlerde duyurulmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin erken saatlerde bu kararı açıklaması gerektiğini belirtti.