​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;- "2 Bin 423 hastamız iyileşti"- "Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir."- "Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak."- “Toplam test sayısı 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 test yaptık. 4 bin 747 vaka, 98 kişi vefat etti. Toplam vefat sayımız bin 6 oldu. Bu gün toplam 2 bin 423 hastamız iyileşti.”"İstanbul ve Ankara'da maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza, devamında bütün Türkiye'de eczanelerimizden ücretsiz verilmesine başlanacak."- "Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz."- Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde sineye çekmedi. Hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiydi beklenen adımı attı. Ülkemizde de bu suçların ancak caydırıcılıkla önlenebileceği açıktır. Caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün değildir. Yasa tasarısı bizler içinde büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse o vicdanın adaletteki dengi bir ceza ile cezalandırılacaktır. Sizlerden isteğimiz bu yasa tasarısının meclisinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı savaşta Meclisten personel için kalkan istiyoruz. Meclis oy birliğiyle bu yasayı çıkartırsa meclisimizi yürekten alkışlayacağız."- "Pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz tavandan performansını almış olacak."- "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şuan herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3" dedi.- "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz."- “Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre son haftalar düşmeye başladı. Bu tedavideki başarımız, yoğun bakımdaki pratiğimizin çok iyi olmasının sonucu olarak görüyoruz. Entübe hastamızın sayılarının azalmaya gittiği, özellikle salgının olduğu İstanbul bir yerde giderek bir haftalık zaman diliminde 2 kat 3 kat artışlar beklersiniz, bu artışları görmemiş olmamız bizim için çok önemli.” dedi.