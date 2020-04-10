Urfalı Sanatçı Doktorluğa Dönüyor

Urfalı ünlü sanatçı Ferhat Göçer, canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.25 yıl boyunca aralıksız bir şekilde genel cerrah hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan Urfalı sanatçı Göçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hekimliğe ihtiyaç olması halinde geri dönebileceğini söyledi.Sanatçı Göçer, “Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım” dedi.