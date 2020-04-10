Ünlü Profesör Açıkladı: Koronavirüs İnsana Havadan Bulaşır mı?

Korona virüs öksürme, hapşırma, virüslü yüzeye dokunan eli ağza ve buruna götürme yoluyla bulaşıyor. Bunu biliyoruz. Peki havada virüs var mıdır? Bulaşması mümkün mü işte bu soruya Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi.Dünya Sağlık Örgütü corona virüsünün kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı. Virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.DSÖ açıklamasında ayrıca kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ‘fiziksel mesafe' koymaları konusunda uyarılarda bulundu.