Başkan Özyavuz; Böyle Bir Ecdadın Torunları Olarak Gururluyuz

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, “Tarihi şan ve şerefle dolu, her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, mertlik ve yiğitlik sembolü değerli hemşerilerimin kurtuluş bayramını kutluyorum.” dedi.Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Özyavuz, “İnsanlık dışı vahşet ve katliamlara karşı kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla canını siper eden bir ecdadın torunlarıyız. İnsanlık dışı her türlü vahşet ve zulümlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde amansız mücadele veren Şanlıurfa halkı yine insanlık tarihinin örnek aldığı bir zafere imza atmıştır. Böyle bir ecdadın torunları olarak gururluyuz, mutluyuz. Başımız her zaman dik olacak, bayrağımız göklerde ebediyen dalgalanacaktır.Şanlıurfa’mızın ve ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamaması, ezelden ebede hür kalması temennisiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimin 100. Yıl kurtuluş zaferini kutluyorum.” Dedi.