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Bu haber 10 Nisan 2020 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​PTT Şanlıurfa’yı Unutmadı

Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan PTT Şanlıurfa’yı unutmadı.

​PTT Şanlıurfa’yı Unutmadı

Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan PTT Şanlıurfa’yı unutmadı.

PTT AŞ, dünyada bilinen tek örnek olan amazon savaşçılarının mozaiğe resmedildiği “Haleplibahçe Mozaikleri” konulu dört değerli anma pulu, ilk gün zarfı ve lotus mozaiklerinden esinlenerek hazırlanan ilk gün damgasını 10 Nisan 2020 tarihinde tedavüle sundu.

PTT’nin bu hareketi Şanlıurfalıları sevindirdi. Şanlıurfalılar, PTT Genel Müdürlüğüne bu davranışından dolayı teşekkür etti. PTT’nin bu uygulamasının  Şanlıurfa turizmine ve tanıtımına da katkı sunması bekleniyor.

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