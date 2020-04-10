​Başkan Özyavuz’dan Polislere Tatlı İkramı

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz 6- 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan polis haftası nedeniyle, Harran ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Yıl ve Polis haftası nedeniyle ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.Başkan Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; Polislerimiz, Ülkemiz ve bizler için 7/24 ülkenin bütünlüğünü sağlamak, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına kendi canları seve seve bu hususta feda ediyorlar. Onlara şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ederken, şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabırlar, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.Görevi başında olan polis kardeşlerimiz ile polis teşkilatımıza huzurlu ve sağlıklı bir hayat temennisinde bulunuyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Polis haftanız kutlu olsun diyerek, Polis memurlarına tatlı ikram etti.Harran İlçe Emniyet Müdürü Emre Sarı ise; Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Özyavuz’un destekleriyle tüm dünyada olduğu gibi korona salgını ile karşı karşıya kalan Milletimizin, Devletimizin göstermiş olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu hep birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu hastalığın kısa sürede sonuçlanması için sizlerde evinizde kalın. Dedi.