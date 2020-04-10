Eyyübiye'de Bir Mahalle Karantinaya Alındı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir kişide koronavirüs belirtilerinin çıkması üzerine mahalle karantinaya alındığı öğrenildi.Olay, ilçeye bağlı Olukyanı kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişide koronavirüs belirtilerinin çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Mahalleye giriş – çıkışlar kapatıldı. Jandarma, güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, olası durumlara karşı herkesi dışarıya çıkmama noktasında uyarılarda bulundu.