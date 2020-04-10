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Bu haber 10 Nisan 2020 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye'de Salgınla Mücadele Devam Ediyor

Haliliye'de Salgınla Mücadele Devam Ediyor

Haliliye'de Salgınla Mücadele Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadele kapsamında start verdiği çalışmalara devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten temizlik ekiplerinin bu kez adresi Karşıyaka Mahallesi oldu. Ekipler, mahallede bulunan cadde ve sokakları bir bir köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Vatandaşlar, çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
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