​PTT Kuyrukları Coronaya Davetiye Çıkarıyor

Şanlıurfa'da fatura ödemek için PTT önleri'nde kuyruk oluşturan vatandaşlar Corona virüsüne yayılması için adeta ortam oluşturdu.Defalarca gündeme getirmesine rağmen önüne geçemeyen PTT önü kuyrukları Corona Virüs ile mücadelede alınan tedbirleri sekteye uğratmaya devam ediyor. Bu şekilde davranan vatandaşlar ve yetkililer üzerine düşeni yapmamakta ısrar ediyor.Sosyal mesafe ve hiçbir Hijyen kuralına uymayan vatandaşlar PTT önünde giderken yetkililer ise bu rezaleti ancak izlemekle yetindi.