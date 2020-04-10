Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 10 Nisan 2020 11:55:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!

​Bütün Türkiye coronavirüs ya karşı mücadele verirken diğer yandan da evlerine kapanan vatandaşlar ile eğitim kurumları arasında çekişme başladı.

Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!

Bütün Türkiye coronavirüs ya karşı mücadele verirken diğer yandan da evlerine kapanan vatandaşlar ile eğitim kurumları arasında çekişme başladı. Türkiye eğitim sistemin vazgeçilmez bir parçası haline gelen dershanelerde öğrencileri olan veliler ile dershane yöneticileri arasında taksit savaşı başladı.

Virüsün yayılma hızının önüne geçebilmek için hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar evlerine kapanırken öğrencisi olan velilerin ise dershanelerle başı derde girdi. İddialara göre bazı dershaneler kapalı olmasına rağmen öğrenci velilerinden taksit talep ediyor.

İddialara göre bazı dershaneler sosyal medya üzerinden ders anlatıp bundan dolayı da velilerde ücret talep ediyor. Mevcut şartlarda çalışmadıkları ve bu yüzden taksit ödeyemediklerini belirten veliler hükümetin bir an önce bu sorunu çözüme kavuşturmasını istiyor.

Dershane sahipleri ve yöneticileri ise öğretmen ve personel maaşları başta olmak üzere kira gibi giderlerini karşılamanın derdine düştü. Her iki taraf da haklı olduğunu ve bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının çözüm bulmasını talep ediyor.
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!
Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!
​Bütün Türkiye coronavirüs ya karşı mücadele verirken diğer yandan da evlerine kapanan vatandaşlar ile eğitim kurumları arasında çekişme başladı.
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
Dünyada hızla yayılan ve on binlerce insanın hayatına mal olan coronavirüs karşı önlemler hat safhaya çıkarıldı.
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan Hayat Eve Sığar Kampanyasına ses veren öğrencilere kitap hediyesi
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
CHP İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı.
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
​Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama gelmişti. Günde 1 kaç sefer yapan obüs firmaları ise fiyatları 3 katına çıkardı. Evlerine dönmek isteyen öğrenciler mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmak istedi.
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
Cezayir’de bulunan Türk vatandaşları Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa’da KYK yurtlarına yerleştirilecek olan karantina sürecini burada geçirecekler. Tahliyenin yapıldığını duyan Urfalılar; Yurtdışından gelenlerin neden Şanlıurfa’ya yerleştirildiklerini sorarak, gelen kişilerin virüs yayma ihtimallerinin yüksek olduğu endişesine kapıldı.
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Şanlıurfa’nın Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal destek programı kapsamında yapılacak olan yardımlar için vatandaşlara evde kalmalı konusunda seslendi.
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!
Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!
Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var
Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var
Barış Pınarı Bölgesinde Maske Üretimi Başladı
Barış Pınarı Bölgesinde Maske Üretimi Başladı
​11 Nisan Etkinlik Programı Açıklandı
​11 Nisan Etkinlik Programı Açıklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿