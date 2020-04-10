Kapalı Olan Dershaneler Velilerden Para İstiyor İddiası!

Bütün Türkiye coronavirüs ya karşı mücadele verirken diğer yandan da evlerine kapanan vatandaşlar ile eğitim kurumları arasında çekişme başladı. Türkiye eğitim sistemin vazgeçilmez bir parçası haline gelen dershanelerde öğrencileri olan veliler ile dershane yöneticileri arasında taksit savaşı başladı.Virüsün yayılma hızının önüne geçebilmek için hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar evlerine kapanırken öğrencisi olan velilerin ise dershanelerle başı derde girdi. İddialara göre bazı dershaneler kapalı olmasına rağmen öğrenci velilerinden taksit talep ediyor.İddialara göre bazı dershaneler sosyal medya üzerinden ders anlatıp bundan dolayı da velilerde ücret talep ediyor. Mevcut şartlarda çalışmadıkları ve bu yüzden taksit ödeyemediklerini belirten veliler hükümetin bir an önce bu sorunu çözüme kavuşturmasını istiyor.Dershane sahipleri ve yöneticileri ise öğretmen ve personel maaşları başta olmak üzere kira gibi giderlerini karşılamanın derdine düştü. Her iki taraf da haklı olduğunu ve bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının çözüm bulmasını talep ediyor.