​Şanlıurfalılar dikkat! Caddelerde Maskesiz Gezmek Yasaklandı

İşte İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 2020 Yılı 15 Nolu Kararı:

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs ile mücadele kapsamında Şanlıurfa için alınan yeni tedbirler açıklandı. Tedbirler kapsamında merkez 3 ilçede 5 bina için karantina kararı alındı. Otobüslerin son sefer saatleri değişti. Ayrıca ceza infaz kurumu çalışanları da bir pansiyonda sosyal izolasyona tabi tutulacak.Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (COVİD-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, gereken tedbirlerin alınması kapsamında 08.04.2020 tarihinde olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır;"1. İlimiz Atatürk Bulvarı, Cengiztopel Caddesi, Bahçelievler 2. ve 4. Sokakları, Novada Park, Rabia Meydanı, 18 Mart Caddesi, Toplama Merkezleri, Sarayönü Caddesi, Kapaklı Pasajı, Divanyolu Caddesi, Haşimiye Meydanı, Meşarkiye Caddesi, Demokrasi Caddesi, Arap Meydanı, Bağlarbaşı Caddesi, Süleymaniye SGK Caddeleri, Açıksu Caddesi, Emniyet Caddesi, Yunus Emre Caddesi, M.Akif Ersoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Eyüp Peygamber Caddesi, Eyyüp Peygamber Makamı, Karaköprü Birinci 35 m. yol ile Market önlerinde maske takılmadan çıkılmamasına,2. Özel araçlarda birden fazla kişinin olması halinde maske takılmasının zorunlu olmasına,3. 63 Ring hattının 09/04/2020 tarihi itibariyle geçici olarak kaldırılmasına,4. 09/04/2020 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında son sefer, ana kalkış duraklarında saat 21:00’de olmasına,5. Tüm türbe ve makamların ziyaretçi girişine kapatılmasına,6. Kamu kurumlarına girişlerde maske takılmasının zorunlu olmasına,7. Açık semt pazarlarının ilçe belediyelerince bariyerler ile kapatılarak giriş ve çıkışların ayrı noktalardan olmasının sağlanmasına,8. Eyyubiye İlçesi Yenice Mahallesinde ikamet eden bir kişide 08.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,9. Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesinde ikamet eden bir kişide 07.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,10. Haliliye İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden bir kişide 07.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,11. Haliliye İlçesi Sancaktar Mahallesinde ikamet eden bir kişide 08.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili evde son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,12. Eyyubiye İlçesi Süleyman Şah Mahallesinde ikamet eden bir kişide 08.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle 08.04.2020 tarihli 15 nolu Hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilgili evde son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,13. İl genelinde faaliyet gösteren otel, site, kamu kurum ve kuruluşları vb. ait tüm yüzme havuzlarının geçici süreliğine kullanıma kapatılmasına,14. Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının korunması, COVİD-19 bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla kurumlarda görevli Ceza İnfaz Kurumu personellerinin çalışma saatleri dışında sosyal izolasyonlarının sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karaköprü İmam hatip Lisesi Yurt/Pansiyonu (300), Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurt/Pansiyonu (300), Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi Yurt/Pansiyonunun (280) geçici süreliğine Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir. "