Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var

Şanlıurfa'da karantinaya alınan yerler açıklandı. İşte açıklanan o yerler;

Çin'in wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da vakalar artmaya devam ederken birçok noktada evler ve binalar karantina altına alınmaya devam ediliyor.Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Süleyman Şah Mahallesi, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde binalar pozitif vakalardan dolayı karantinaya alındı.