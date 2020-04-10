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Bu haber 10 Nisan 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var

Şanlıurfa'da vakalar artmaya devam ederken birçok noktada evler ve binalar karantina altına alınmaya devam ediliyor.

Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var

Çin'in wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da vakalar artmaya devam ederken birçok noktada evler ve binalar karantina altına alınmaya devam ediliyor.

Şanlıurfa'da karantinaya alınan yerler açıklandı. İşte açıklanan o yerler;


Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Süleyman Şah Mahallesi, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde binalar pozitif vakalardan dolayı karantinaya alındı.
 
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Asayiş
Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var
Urfa'da Hangi Mahallelerde Karantina Var
Şanlıurfa'da vakalar artmaya devam ederken birçok noktada evler ve binalar karantina altına alınmaya devam ediliyor.
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