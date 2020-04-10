Barış Pınarı Bölgesinde Maske Üretimi Başladı

Koronavirüs salgın riskine karşı alınan tedbir kararlarını hızlıca hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede de aynı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.Virüs salgını hakkında pandemi ilan edilmeden önce Suriye tarafından giriş çıkışların kapatıldığı Telabyad ve Resulayn’da broşürler, Barış Pınarı FM aracılığıyla yapılan yayınlar ve görevlendirilen personelin çalışmalarıyla halkı bilgilendiren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla bir de atölye kurdu.Resulayn Mahalli Meclisinin desteğiyle, Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan atölyede görevlendirilen kursiyer kadınlar, sağlık kontrollerinden geçip hijyen tedbirlerini aldıktan sonra başladıkları çalışma ile cerrahi maske üretimi yapıyor.Resulaynlı kadınların 13 makine, ütü ve profesyonel kesim makası kullanarak başladıkları cerrahi maske üretimini yerinde inceleyen Resulayn Koordinatörü Kaymakam Erdinç Dolu, bölgede hayatın normalleştirilmesi adına, Vali Abdullah Erin’in de talimatları ile hızlı bir çalışma ile maske üretimine başladıklarını söyledi.Resulayn’da koronavirüsle enfekte olmuş vaka bulunmadığını ifade eden Dolu, tedbirleri en üst seviyede almaya devam ettiklerini, bölgede görev yapan Mehmetçikler, sağlık çalışanları ve halka dağıtılmak üzere kurdukları atölyede 12 kursiyerin çalışmaya başladığını ve günde 1000 adet maske üreteceklerini ifade etti.Atölyede üretime başlayan kursiyerler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle Resulayn’da hayatın normale döndüğünü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında kendilerine destek veren Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.