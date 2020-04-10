​11 Nisan Etkinlik Programı Açıklandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali"nin etkinlik programı şu şekilde belirlendi;ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI 11 NİSAN ETKİNLİKLERİ1) 10 Nisan’dan itibaren Kanal Urfa, Edessa ve GTV TV’de Kurtuluş Mekanlarında Çekilen 'Kolumu Salladım Toplar Oynadı ' Klipi, Kurtuluş Müzikali ve Urfa Ahengi Kurtuluş Türküleri Konser Gösterimi,2) Ev ve İşyerlerine Bayrak Dağıtımı,3) 11 Nisan’da 11:00’de Camilerde Selâ, Şehit ve Gazilerimize Duâ,4) 11 Nisan’da 11:11’de Telfıtır Tepesi, Külaflı Tepesi, Seyran Tepe, Osmanlı Parkı Tepesi’nde 100 Pare Top Atışı,5) 11 Nisan’da 14:00’de Ulucami Haziresi 11 Nisan Şehitleri Hacı Ahmet Rasgeldi ve Ercişli Abdülhamit Mezarını Ziyaret,6) 11 Nisan 20:30-21:00’de Kanal Urfa, Edessa ve GTV TV’de Şehit ve Gaziler İçin Okunan 100 Hatimin Duâsı,7) 11 Nisan 21:00-21:30'da Kanal Urfa, Edessa ve GTV’deUrfa Kurtuluşunu Anma ve Anlama Konuşmaları (Av.Müslüm Akalın-Araştırmacı- Yazar Adil Saraç),8) 11 Nisan 21:30-22:00’de Şanlıurfa Valisi Sn. Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül ve İlçe Belediye Başkanlarının Urfa Kurtuluşunu Anma ve Kutlama Mesajları,9) 11 Nisan 22:00’de Kanal Urfa, Edessa ve GTV’de Yönetmen Mahmut Açıkyol’un Urfa Kurtuluş Belgeseli “12000”ler Filminin Tanıtımı ve Gösterimi,10) Urfa Kurtuluşu Konulu Şiir Yarışması,11) Urfa Kurtuluşu Konulu Kompozisyon Yarışması,12) Urfa Kurtuluşu Konulu Resim Yarışması,13) Urfa Kurtuluşu Konulu Torunlardan Dedelere Mektup Yarışması,14) Urfa Kurtuluşu Dijital Fotoğraf Sergisi,15) Ulu Çınarlarımızın Dilinden Kurtuluş Hatıraları,16) Urfa Kurtuluşu Konulu 1.Ulusal Senaryo Yarışması,17) Urfa Kurtuluşu Konulu 1.Ulusal Kısa Film Yarışması,18) Urfa Kurtuluşu Konulu 1.Ulusal Türk Halk Müziği Yarışması,19) Milli Mücadelede Urfa Kitabı Basımı ve Dijital Paylaşımı (Müslüm Akalın),20) Urfa Milli Mücadele Albümü Basımı ve Dijital Paylaşımı (Müslüm Akalın ve Cihat Kürkçüoğlu),21) Resimlerle Urfa Kurtuluşu Destanı (Müslüm Akalın-Yusuf Sabri Dişli-Remzi Kara),22) Urfa Kurtuluşu 100.Yıl Gazetesi Basımı ve Dijital Paylaşımı,23) Urfa İstiklal Madalyası Beratı, “Şanlı” Unvanı Belgesi ve 100.Yıl Logosu Hatıra Belgesi Basımı, Esnafa Dağıtımı ve Dijital Paylaşımı,24) Milli Mücadelede Urfa Kurtuluşu Bildirileri Kitabı.