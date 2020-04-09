​Şanlıurfa’da 1 Kişi Koronadan Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Şekerli mahallesi bir süre önce kaantina altına alınmıştı. Köydeki bir vatandaşta koronavirüs görülmesi sebebi ile karantina altına alınan köye bugün acı haber ulaştı.Şekerli Köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Ahmet Türkmen, testinin pozitif çıkmasından sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Koronavirüs hastası Ahmet Türkmen’in hayatını kaybettiği açıklandı.İlgili bir önceki habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınızEditör: Ahmet Şen