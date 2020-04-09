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Bu haber 09 Nisan 2020 23:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Covid-19 için 'yerli ve milli' test kitleri ve cihazı geliştiriliyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek hassasiyetli moleküler test olan “LAMP4U” kitleri ile Covid-19 tanısı, sahada ve hızlı olarak yapılabilecek. Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, testin sonucunu anlık olarak cep telefonları üzerinden kayıt altına alabilecek.

​Covid-19 için 'yerli ve milli' test kitleri ve cihazı geliştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Teknoloji Kazanım Projesi olarak desteklenen BIOSENS - Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis Sistemi, ODTÜ Teknokent şirketlerinden NANOBİZ Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirildi. NANOBİZ şirketi, bu sistemi kullanarak tüm Covid-19 virüs teşhisinin milli ve yerli olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



NANOBİZ tarafından 2017 Nisan'dan beri yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda, çanta büyüklüğünde taşınabilir bir laboratuvar formatında olan BIOSENS platformu geliştirildi. Sistem, ELİSA ve PCR reaksiyonlarını aynı anda ve sahada yürütebilecek özelliğe ulaştı.




Korona virüs (Covid -19) hastalığının Türkiye'de de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in savunma sanayii sektörüne yaptığı çağrı ve temaslar sonrasında, savunma sanayii firmaları sağlık sektörüne katkı verecek çalışmalarını hızlandırdı.



 

“60 dakikada yüksek doğrulukla sonuç verdi”

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem liderliğindeki NANOBİZ Ar-Ge ekibi de öncelikle savunma sanayiinde kullanım için geliştirdikleri BIOSENS Sistemini, Covid -19 virüsünün yüksek doğrulukla moleküler tanısını yapabilecek şekilde adaptasyon çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar sonucunda geliştirilen “LAMP4U” Covid -19 moleküler tanı kitlerinin, BIOSENS sistemi kullanılarak uzun ve zahmetli numune hazırlığı gerektirmeden, hastadan alınan örneklerde 60 dakika içerisinde yüksek doğrulukla sonuç verdiği görüldü.



Testin sahada yapılabilmesi, numune hazırlığı ile 3-4 saat süren PCR test sürecini yaklaşık 60 dakikaya indirerek hızlı sonuç vermesi ve kısa bir kullanıcı eğitiminden sonra kolay kullanımı ile BIOSENS Sisteminin yerli ve milli bir çözüm olarak maliyet avantajı da sağlayacağı değerlendiriliyor.





Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BIOSENS sisteminin Covid-19 tanısının konmasında sağlık çalışanlarına büyük bir kolaylık oluşturacağına inancını belirterek, “Savunma sanayiindeki tecrübemizi sağlık alanına taşımak ve milli teknoloji hamlesini bu alanda da gerçekleştirmek için Başkanlığımız koordinasyonunda firmalarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.




Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecini müteakip kısa zamanda seri üretimine geçmesini bekliyoruz. BIOSENS sisteminin, Covid-19 tanısı konmasında sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacağına inanıyorum. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi geliştiren NANOBİZ firmasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
​Covid-19 için 'yerli ve milli' test kitleri ve cihazı geliştiriliyor
​Covid-19 için 'yerli ve milli' test kitleri ve cihazı geliştiriliyor
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek hassasiyetli moleküler test olan “LAMP4U” kitleri ile Covid-19 tanısı, sahada ve hızlı olarak yapılabilecek. Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, testin sonucunu anlık olarak cep telefonları üzerinden kayıt altına alabilecek.
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