Şanlıurfa’da Korona Testi Yaptıranlar! Sonuç Pozitif Mi, Negatif Mi 3 Gün Sonra Öğreneceksiniz

Şanlıurfa Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa’daki bir hasta yakını ile olan diyalogunu paylaştı. Söz konusu diyalogda Şanlıurfa gibi büyük bir kentte koronavirüsü COVİD-19 test kitinin olmaması şaşkınlık yarattı.Şanlıurfa’da şüpheli görülen hastalara yapılan test sonucunun pozitif mi negatif mi çıktığı 3 gön sonra öğrenilebildiğini, testlerin komşu il Gaziantep’e gönderildiğini ifade eden Yanmaz, Şanlıurfa’da neden test kitlerinin olmadığını sordu?Mustafa Niyazi Yanmaz’ın hasta yanıkını ile yaptığı diyalog şu şekilde;“KAHREDEN İFADELER..Urfa’da hasta yakınına soruyorsun?-Hastanızın durumu nasıl?Cevap veriyor.-Vallahi numuneyi aldılar. Antep’e gönderdiler netice üç günde çıkıyormuş. Pozitif mi negatif mi o zaman öğreneceğiz.”BEKLİYORUZ”Bu Urfa dediğin “KÖY MÜ” “SAHİBİ YOK MU”!!???Urfa nüfus olarak çevre illerin hepsinden büyük ama “TEST KİTİ YOK”Bu güzelim Kadim şehir beceriksiz siyasilerin ve yöneticilerin elinde yerlerde sürünüyor.Huzurunuzu bozdum.Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.Mustafa Niyazi YanmazSAADET PARTİSİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI”Editör: Ahmet Şen