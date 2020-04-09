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Bu haber 09 Nisan 2020 18:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İşitme Engelli Genç Kız Yıllar Sonra İlk Defa Duydu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğuştan işitme engelli genç kız, sosyal medya aracılığı ile başvurduğu dernek sayesinde işitme cihazına kavuştu.

​Şanlıurfa’da İşitme Engelli Genç Kız Yıllar Sonra İlk Defa Duydu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğuştan engelli Berivan Korkmaz (19), işitme kaybının giderilmesi için sosyal medya aracılığı ile bir derneğe başvurdu. Dernek yetkililerinin iletişime geçtiği Korkmaz, özel bir kliniğe götürülerek doktor gözetiminde testleri yapıldı. Yapılan testlerde kadının her iki kulağınında da işitme kaybı tespit edildi. Maddi imkansızlardan dolayı işitme cihazını alamadığı öğrenilen Korkmaz'a dernek yetkilileri sahip çıkarak gerekli cihazları tedarik etti. Klinikte doktor tarafından kulaklarına işitme cihazı takılan Korkmaz, duyabilmenin sevincini yaşadı.



 

Çocukluğumdan Beridir Duymuyordum

İşitme cihazı sayesinde duyabildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Berivan Korkmaz, “Çocukluğumdan beri duymuyorum. Ben dilsiz ve sağırdım. Sosyal medya aracılığı ile Şanlıurfa'da bir derneğe başvurdum. Sol kulağımdan ameliyat oldum. İşitme cihazı kulağıma takıldı, artık, duyabiliyorum ve konuşabiliyorum. 19 yaşındayım, kulağıma cihaz takıldığı için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Artık bana ses çok iyi geliyor” ifadelerini kulandı.




Editör: Ahmet Şen 
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