​Maskeleri Muhtarlar Dağıtacak

Koronavirüsü salgınından sonra önlem alan yetkililer maskelerin devlet tarafından ücretsiz şekilde verileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda PTT aracılığıyla başvuruda bulunan vatandaşların maskeleri evlerine teslim edilecekti.Viranşehir’de başvuru yapan onlarca vatandaşın başvurusundan sonra maske dağıtımının aksamaması için Viranşehir Kaymakamlığı yeni bir karar aldı. Alınan kararda “PTT’ye maske başvurusunda bulunan vatandaşlara maskeleri mahalle muhtarları dağıtacak.” İfadelerine yer verildi.Editör: Ahmet Şen