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Bu haber 09 Nisan 2020 12:52:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi, ABD’liler ile Al – ASTRO Eğitimi Verecek

Harran Üniversitesi, ABD'li uzmanlar ile yapay zeka/astrofizik atölyesi kurarak AI-ASTRO eğitimleri verecek.

​Harran Üniversitesi, ABD’liler ile Al – ASTRO Eğitimi Verecek

Harran Üniversitesi, ABD'li uzmanlar ile yapay zeka/astrofizik atölyesi kurarak AI-ASTRO eğitimleri verecek.





Harran Üniversitesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi
Harran Üniversitesi, Rochester Institute of Technology (ABD) ortaklığında MIT Kavli Institute (ABD) destekli "Yapay Zeka ve Astrofizik" projesi ABD Embassy Grant programına kabul edilmiştir. ABD'li uzmanlar ile yapay zeka/astrofizik atölyesi kurarak AI-ASTRO eğitimleri vereceğiz. 

Projemizde yetişmeyen evrak işlemlerinden dolayı kurumsal olarak yer alamayan ama projemizin araştırmacı ve eğitmen ekibinde yer alan değerli hocamız Dr. Selçuk Topal hocamıza ve Yine MIT Kavli'den projemizde bireysel yer alan Dr. Tansu Daylan hocamıza teşekkürler.

Projemiz inşallah salgının en kısa sürede bitmesi ile ortak kurumların bir araya geleceği bir çalışma takvimi ile başlayacak; 560 öğretmen adayının ve öğretmenin katılımıyla ABD'den ve Ülkemizden oluşan uzmanlar grubu çalışmalarıyla devam edecektir.

Proje'deki uluslararası bilim ağının kurulmasına destek çıkan Harran Üniversite Rektörü Mehmet Sabri Çekik Hocama eğitim fakültesi araştırmacılar ekibi ve proje destek ofisi adına teşekkür ederiz.


Editör: Ahmet Şen
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