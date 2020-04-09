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Bu haber 09 Nisan 2020 11:22:19 Tarihinde eklenmiştir.

76 Yaşındaki Adam Tuvalette Ölü Bulundu

Halk tuvaletinde 76 yaşındaki Hamdullah Çamlıbel adlı vatandaşın cansız bedeni bulundu. Şahsın yalnız yaşadığı öğrenildi.

76 Yaşındaki Adam Tuvalette Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sularında mesaiye başlayan Yalova Çınarcık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak’ta bulunan halk tuvaletine temizlik amacıyla gitti. Tuvalete giren ekipler bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu ilçe emniyet müdürlüğüne bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hamdullah Çamlıbel adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Yaşlı adamda Covid-19 olup olmadığı ve kesin ölüm sebebi ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek.





Editör: Ahmet Şen 
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76 Yaşındaki Adam Tuvalette Ölü Bulundu
76 Yaşındaki Adam Tuvalette Ölü Bulundu
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