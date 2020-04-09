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Bu haber 09 Nisan 2020 10:21:18 Tarihinde eklenmiştir.

​CHP’li Vekil: İstedim Kızı Vermediler, Sen Polissin Dediler!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasıdolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazileri minnetle ve rahmetle andıklarını belirtti.

​CHP’li Vekil: İstedim Kızı Vermediler, Sen Polissin Dediler!

POLİSLERİN ÖNCELİKLİ TALEPLERİNDEN 3600 EK GÖSTERGE… 

Her fırsatta can ve mal güvenliğimizin sağlanması için gece-gündüz demeden fedakârca görev yapan polislerimizin sorunlarını güdeme taşıdıklarını ama iktidarın hiç oralı olmadığını kaydeden Tanal, “Emniyet Teşkilatı mensupları, çalışma şartları ve özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyor. Polislerin öncelikli taleplerinden biri olan 3600 ek gösterge, adeta yılan hikâyesine döndü. 3600 ek gösterge, AKP tarafından seçim dönemlerinde vaat edilen ama bir türlü hayata geçirilmeyen bir konudur. Tahsil farkı gözetmeden ek göstergenin adil olarak tıpkı Jandarma’da olduğu gibi polisler arasında da ayrım yapılmadan verilmesi gerekmektedir.Polislerimiz, özlük haklarının Jandarmanın özlük haklarıyla eşitlenmesini bekliyor. Yasalar nezdinde eşitlediğiniz jandarma ile polisi, özlük haklarına gelince neden ayırıyorsunuz? İkisi de şehit oluyor, ikisi de ağır şartlar altında çalışıyor, ikisi sayesinde bu ülkenin güvenliği sağlanıyor. Ancak mali eşitlikleri yok.3600 ek gösterge, memurların aylık ücretlerinin, emekli olduktan sonraki maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için en önemli unsurlardan birisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan bir asker, 5 bin 300 -7 bin 300 TL arası emekli aylığı alırken, polis ise 2 bin 700 – 3 bin 300 TL arasında emekli maaşı almaktadır. Bu haksızlık, adaletsizlik, hakkaniyetsizlik değil midir? Yine askerler kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen lojmanlarda kalırken, polisler ise lojman yetersizliğinden dolayı kiraladıkları dairelerde ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor” dedi.




 

POLSAN’IN ŞARTLARI DA OYAK GİBİ OLMALI

Başta kurulduğunda isteğe bağlı olarak POLSAN’a üye olunurken, son çıkan kanunla üye olmanın zorunlu hale getirildiğini belirten Tanal, “Mesleğe yeni başlayan polisten zorunlu olarak POLSAN’a aidat parası kesiliyor.Emniyet mensupları POLSAN’ın şartlarının da OYAK gibi olmasını istemektedir.Polis sandığı da OYAK gibi yapılandırılmalıdır. Kredi faizleri konusunda daha cüzi faizler uygulanmalıdır” şeklinde konuştu. 



 

POLİSLERİN YAŞAM STANDARTLARINI YUKARILARA TAŞIMALIYIZ 

“Polislerin yaşam standartlarını yukarılara taşımalıyız” diyen Tanal, şöyle devam etti: “Emniyet mensuplarımızın gecesi gündüzü birbirine karışıyor. Nöbettir, mesaidir derken sosyal ve aile yaşantıları zarar görüyor. Polislerin görev saatleri düzensiz ve belirsiz. Amir, ‘İkinci bir emre kadar izinler iptal, göreve devam’dediğinde itiraz edemiyorsunuz. İtiraz ettiğiniz an ‘Haritadan yer beğen’ deniliyor. Polisimizin gecesi gündüzü belli değil. Hafta sonları, resmi tatillerde, dini ve milli bayramlarda çalışan emniyet mensuplarımızın fazla mesai ücretleri hakkaniyetli bir şekilde verilse, bir polisin maaşı, ikinci maaş almış kadar artar ki bunu da fazlasıyla hak ediyorlar.Maçlarda özel güvenlik görevlendirildiğinde para alıyor. Lakin polis görevlendirildiğinde ücret almıyor. Tabii polise ek görev tazminatı da verilmiyor.”



 

POLİSİN KORONA GÜNLERİNDEKİ FEDAKARLIĞI

Polislerin koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdikleri fedakarlığın da gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tanal, “Polislerimiz de sağlık çalışanları gibi canlarını hiçe sayarak salgınla mücadele etmektedir. Karantinadan kaçanların, kurallara uymayanların peşinden polislerimiz koşturmaktadır. Riskli alanlarda, hastanelerde, mezarlıklarda, karantina merkezlerinin kapısında, kısacası her yerde polisi görüyoruz” dedi. 



 

KASKOSUZ ARAÇ SORUNU


Polislerin son zamanlardaki şikâyetlerinin başında görev esnasında kullanmış oldukları araçların kaskosuz olmasının geldiğini aktaran Tanal, “Görevli polis memurlarımız, kaskosuz araçla kaza yapınca haklarında soruşturma açılıyor. Hasar gören aracın masrafı polise ödettirilmek isteniyor. Devlet polis araçlarına neden kasko yapmaz?” diye sordu.




 

GECEYE SERVİS YOK, POLİS NASIL GİDECEK?

“Polislerimizin sorunlarını sabaha kadar anlatsak bitmez” ifadesini kullanan CHP’li vekil Mahmut Tanal, “Polis gece yarısı, sabaha karşı görevlendiriliyor. Fakat göreve gidiş ve eve dönüşlerde servis yok. Görevlendirilen polis, görev yerine nasıl gidecek? Aynı saatte görevi biten polis memuru eve nasıl gidecek?Polise mermi verilmiyor. Polisin Makina Kimya’dan yılda 200 mermi alma hakkı var ama kendi parasıyla.Kelle koltukta görev yapan polislerimize 200 mermi veremeyecek kadar aciz mi bu teşkilat? Dış görev esnasında (maç, miting veya herhangi bir toplumsal olayda görev alırken) polislere dağıtılan kumanyalar çok yetersiz ve sağlıksız. Sandviç ekmek içine konulmuş bir dilim peynirle polis zorlu ve stresli görevlere gönderiliyor. Tabii kumanya paketine konulan kalitesiz meyve suyu ve gofreti unutmamak lazım” değerlendirmesinde bulundu. 




 

KILIFINA UYDURUP POLİSİN TAYİNİNİ BAŞKA BİR İLE ÇIKARABİLİR

Tanal, polisler için şark görevinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, “Her polis şark görevini yapmak zorunda. Buna diyeceğimiz bir şey yok. Ancak bunun dışında maalesef polislerin tayin durumlarında belirli çalışma garantisi bulunmuyor. Emniyet müdürü istediği an, kılıfına uydurulmuş bir bahane ile polis memurunun tayinini başka ile çıkarabilir. Bu durum da polisin aile düzenini ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilemektedir” dedi. 



 

‘POLİSİM DİYE KIZ VERMEZLER’ DİYECEK NOKTAYA GELDİK 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polisin itibarsızlaştırıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Devletin polisi itibarsızlaştırıldı. Bundan çok değil, 15-20 yıl önce ‘polis’ denildiğinde gerek vatandaş, gerek esnaf, gerekse diğer kamu kurumlarında saygı duyulurdu. Şu an polislerimiz sivil hayatta ‘Polisim’ demeye utanır hale geldi. ‘Polisim diye kız vermezler’ diyecek noktaya geldik. Artık bekar polislerimiz, kendi aralarında ‘İstedim kızı vermediler, sen polissin dediler’ şeklinde şakalaşıyor.” 



 

BU SINAVIN KRİTERİ NEDİR? 

“Polislik sınavına 4 kez girip elenen bir kişi, komiser yardımcılığı sınavını ilk girişte kazanıyor.Bu sınavın kriterleri nedir?” diye soran Tanal, şöyle devam etti: “Normalde komiser yardımcılığı için lisans mezunu olmak gerekiyor. Ancak uygulamaya baktığımızda 4 yıllık lisans öğrencilerine, henüz daha okul bitmeden, son sınıfta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislik kursları veriliyor.2011 yılında kıdemli polis ve baş polislikten komiser yardımcılığına geçen 971 kişi var. Emniyet teşkilatında 4 yılda bir rütbe terfisi yapılırken orta kademede amir yetersizliği olmasına rağmen 9 yıldır terfi yapılmamaktadır. Bu arada bir polis memuru, kurum dışında ücretsiz izinli olarak görevlendirildiğinde, polis kimliği ve kendisine zimmetli olan beylik tabancasının kurum tarafından alınması doğru değildir. Bir polis memurunun can güvenliği riski hangi kuruma giderse gitsin devam eder. Çünkü asıl mesleği polisliktir, geçmişinde polislik vardır.” 





Editör: Ahmet Şen
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