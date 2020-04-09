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Bu haber 09 Nisan 2020 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı

1 ay içerisinde 2 farklı cinayet olayına karışan 3 kişi saklandıkları villada kıskıvrak yakalandı.

22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı

Adana'da 1 ay içerisinde 2 farklı cinayet olayına karışan 3 kişi saklandıkları villada kıskıvrak yakalandı.

 

15 Mart Pazar günü saat 04.50 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 34 MSB 89 plakalı aracında kalaşnikofla silahlı saldırıya uğrayan Cüneyt Aksüt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı şüpheliler bu olaydan 22 gün sonra 6 Nisan Pazartesi günü Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi 4067 sokakta Kemal Daş'ı başından ve göğüsünden tabanca ile vurarak infaz etmişti.

 

Cinayet şüphelileri villada yakalandı

 

2 cinayet olayından sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceledikleri kamera kayıtlarından şahısların kimliklerini tespit etti. Ardından iz süren polisler 3 şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde bir sitedeki villada olduklarını tespit etti.

 

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, villaya düzenlendiği operasyonda, 2 olayın şüphelileri Seyfettin B., Cemil E., Abdullah A.'yı kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri villada yaptığı aramada, 7 adet sim kart, 2 cep telefonu, 2 adet M.A. adına düzenlenmiş sahte ruhsatlı tabanca ve bunlara aile 38 mermi, 2 çelik yelek ele geçirdi.

 

Yakalanan şahısların emniyette sorgusu devam ediyor.

 

Öte yandan, 15 Mart Pazar günü işlenen cinayet olayında daha önceden 6 kişi tutuklanmıştı.

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