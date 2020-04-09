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Bu haber 09 Nisan 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Teklife göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak, işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 TL ödenecek.
 
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Edinilen bilgiye göre, teklifte işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanıyor. Teklife göre Cumhurbaşkanı, işverenlerin fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağının, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunulduğu öğrenildi.
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