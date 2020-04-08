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Bu haber 08 Nisan 2020 19:45:49 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Açıkladı Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü

Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 test yapıldı, 4 bin 117 yeni vaka belirlendi. Bugün iyileşenlerin sayısı 264 oldu.

Bakan Açıkladı Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü

Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 test yapıldı, 4 bin 117 yeni vaka belirlendi. Bugün iyileşenlerin sayısı 264 oldu.

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Asayiş
Kocası PKK Tarafından Katledilen Kadının Sözleri Yürek Yaktı
Kocası PKK Tarafından Katledilen Kadının Sözleri Yürek Yaktı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun eşi Fikriye Tanrıkulu’nun ağıtları yürek yaktı.
Bakan Açıkladı Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü
Bakan Açıkladı Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü
Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 test yapıldı, 4 bin 117 yeni vaka belirlendi. Bugün iyileşenlerin sayısı 264 oldu.
Balkondan Kavgayı Seyrederken Başından Vuruldu
Balkondan Kavgayı Seyrederken Başından Vuruldu
26 yaşındaki bir genç, balkondan kavgayı izlediği sırada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar
Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar
İki gurup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.
Yolda Yürüyen Adam Silahlı Saldırıdan Bakın Nasıl Kurtuldu
Yolda Yürüyen Adam Silahlı Saldırıdan Bakın Nasıl Kurtuldu
​Yolda yürürken tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı.
​Korona Testinden Kaçtı, Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu
​Korona Testinden Kaçtı, Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu
KOAH hastası olduğu belirtilen 40 yaşındaki Hüseyin İncirbelen, ziyaret için geldiği arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İncirbelen’in yaklaşık 11 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden Covid-19 testi yaptırmadan kaçtığı belirlendi.
​Maske Uyarısı Yapan Fırıncıya Saldırı
​Maske Uyarısı Yapan Fırıncıya Saldırı
Bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığ ınalarda şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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​Korkunç Olay! 4 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
Bir anne 4 yaşındaki oğlunu öldürdü. Olay, sabah erken saatlerde kadının kardeşini telefonla araması üzerine ortaya çıktı.
Namus Meselesi Deyip 3 Kişiyi Öldüren Şahıs Teslim Oldu
Namus Meselesi Deyip 3 Kişiyi Öldüren Şahıs Teslim Oldu
İki farklı iş yerinde üç kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi cinayet silahı ile birlikte polise teslim oldu.
​Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
​Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünde çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
​Son Dakika! ROKETSAN’da Patlama
​Son Dakika! ROKETSAN’da Patlama
Roketsan'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
​Anne ve Babasını Rehin Alıp, Evde Yangın Çıkardı
​Anne ve Babasını Rehin Alıp, Evde Yangın Çıkardı
Bir kişi, ailesiyle tartıştıktan sonrası anne ve babasını rehin alarak evde yangın çıkardı. Havaya rastgele ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı: '5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi'
İçişleri Bakanlığı: '5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi'
Kocası PKK Tarafından Katledilen Kadının Sözleri Yürek Yaktı
Kocası PKK Tarafından Katledilen Kadının Sözleri Yürek Yaktı
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​Şanlıurfa'ya Giriş Yapan Herkese Maske Dağıtılıyor
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
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