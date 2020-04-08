Bu haber 08 Nisan 2020 19:45:49 Tarihinde eklenmiştir. Bakan Açıkladı Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 test yapıldı, 4 bin 117 yeni vaka belirlendi. Bugün iyileşenlerin sayısı 264 oldu. Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 test yapıldı, 4 bin 117 yeni vaka belirlendi. Bugün iyileşenlerin sayısı 264 oldu.
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