Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 08 Nisan 2020 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi

Dünyada hızla yayılan ve on binlerce insanın hayatına mal olan coronavirüs karşı önlemler hat safhaya çıkarıldı.

Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi

 Bu önlemler kapsamında kapatılan kuaför ve berberler kaçak bir şekilde evlere ve işyerlerine insanları tıraş ediyorlar.
 
Ortak kullanım alanları arasında virüsün en çok yayılma ihtimalinin yüksek olduğu berber ve kuaförler işlerine devam edebilmek için gizli bir şekilde evlerde iş yerlerinde ve depolarda hijyen kurallarını ve sosyal mesafeyi çiğneyerek tıraş yapıyor.
 
Bir işyerinin deposunda işyeri sahibini tıraş ederken ihbar edilen bir berber ve traş olan kişi polisin baskınıyla yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
Dünyada hızla yayılan ve on binlerce insanın hayatına mal olan coronavirüs karşı önlemler hat safhaya çıkarıldı.
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan Hayat Eve Sığar Kampanyasına ses veren öğrencilere kitap hediyesi
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
CHP İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı.
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
​Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama gelmişti. Günde 1 kaç sefer yapan obüs firmaları ise fiyatları 3 katına çıkardı. Evlerine dönmek isteyen öğrenciler mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmak istedi.
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
Cezayir’de bulunan Türk vatandaşları Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa’da KYK yurtlarına yerleştirilecek olan karantina sürecini burada geçirecekler. Tahliyenin yapıldığını duyan Urfalılar; Yurtdışından gelenlerin neden Şanlıurfa’ya yerleştirildiklerini sorarak, gelen kişilerin virüs yayma ihtimallerinin yüksek olduğu endişesine kapıldı.
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Şanlıurfa’nın Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal destek programı kapsamında yapılacak olan yardımlar için vatandaşlara evde kalmalı konusunda seslendi.
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor
Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor
​Koronavirüs’e karşı verilen mücadelede Türkiye'deki bütün Büyükşehir belediyelerinin gerisinde kalarak adeta hizmet anlamında sınıfta falan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanki Koronavirüsü sadece pazarlarda yayılıyor zihniyetiyle maske dağıtıyor.
İçişleri Bakanlığı: '5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi'
İçişleri Bakanlığı: '5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi'
Kocası PKK Tarafından Katledilen Kadının Sözleri Yürek Yaktı
Kocası PKK Tarafından Katledilen Kadının Sözleri Yürek Yaktı
​Şanlıurfa'ya Giriş Yapan Herkese Maske Dağıtılıyor
​Şanlıurfa'ya Giriş Yapan Herkese Maske Dağıtılıyor
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿