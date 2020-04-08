Polis, Depoda Gizli Tras Olanlara Baskın Düzenledi

Bu önlemler kapsamında kapatılan kuaför ve berberler kaçak bir şekilde evlere ve işyerlerine insanları tıraş ediyorlar.Ortak kullanım alanları arasında virüsün en çok yayılma ihtimalinin yüksek olduğu berber ve kuaförler işlerine devam edebilmek için gizli bir şekilde evlerde iş yerlerinde ve depolarda hijyen kurallarını ve sosyal mesafeyi çiğneyerek tıraş yapıyor.Bir işyerinin deposunda işyeri sahibini tıraş ederken ihbar edilen bir berber ve traş olan kişi polisin baskınıyla yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.