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Bu haber 08 Nisan 2020 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Yenişehir’de Cadde Ve Sokaklar Yıkanarak Dezenfekte Edildi

​Yenişehir’de Cadde Ve Sokaklar Yıkanarak Dezenfekte Edildi

​Yenişehir’de Cadde Ve Sokaklar Yıkanarak Dezenfekte Edildi

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara devam ediyor. İlçe genelinde tüm cadde ve sokakları yıkayıp dezenfekte etme hedefiyle yolan çıkan ekipler, son olarak Yenişehir Mahallesinin cadde ve sokaklarını deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
 
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında start verdiği çalışmalara titizlikle devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten temizlik ve dezenfektasyon ekiplerinin bu kez ki adresi Yenişehir Mahallesi oldu. Ekipler Mahallede bulunan cadde ve sokakları bir bir deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
 
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan hizmetler takdir toplamamaya devam ederken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
 
Öte yandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
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​Yenişehir’de Cadde Ve Sokaklar Yıkanarak Dezenfekte Edildi
​Yenişehir’de Cadde Ve Sokaklar Yıkanarak Dezenfekte Edildi
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