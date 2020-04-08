Diyanet Açıkladı; Korona'dan Ölenler Şehit mi, Oluyor

Yaşamını yitiren doktorların 'hükmi şehit' sayılabileceğini söyleyen Erbaş’ın ifadeleri şöyle:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ölenlerin 'hükmen şehit sayılacağını' söyleyerek ve “Umuyoruz ki salgın nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler” ifadelerine yer verdi."Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de ‘hükmi (hükmen) şehitlik’ vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."