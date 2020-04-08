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Bu haber 08 Nisan 2020 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye'ye bir Park Daha Kazandırıldı

​‘Daha yeşil bir Haliliye' hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye'ye bir Park Daha Kazandırıldı

‘Daha yeşil bir Haliliye' hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka ve Susuz mahallelerinde yeni park alanlarının yapımına başlandı. İmarda park ve yeşil alan olarak bırakılan bölgelerin düzenlemesini yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, park alanlarının sınırlarını belirleyip, üst yapı düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Üst yapı çalışmaları kapsamında parkların elektrik ve su tesisatları ile yürüyüş alanlarında bordür ve prizma taşı döşemesi gerçekleştiren ekipler, çalışmaların ikinci bölümünde ise mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.
 
 
Ekipler, mevcut parklarda bakım ve onarımlarının yanı sıra yapımlarına başlanan yeni parkların hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.
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