Urfa OGM, Vefa Sosyal Destek Grubu’na Katılarak Vatandaşlara Destek Oldu

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu’na Katılarak vatandaşların yardımına koştu.İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ‘’EVDE KAL’’ kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere devreye soktuğu ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü de katılarak vatandaşların yardımına koştu.Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını belirten yetkililer, devletin yanında vatandaşların yardımına koşacaklarını söyledi. Zor günleri hep birlikte çalışarak atlatacaklarını belirtti.