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Bu haber 08 Nisan 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye’de Kentsel Dönüşüm Başladı

Eyyübiye’de Kentsel Dönüşüm Başladı

Eyyübiye’de Kentsel Dönüşüm Başladı

 Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice ve Eyyübiye’de 367 konut ve 35 iş yeri çalışmalarının start aldığını açıkladı.
 
Eyyübiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. İnşaat çalışmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş incelemelerde bulundu.
 
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yenice’de Eyyübiye Belediyemiz ve TOKİ işbirliğiyle yapımına başladığımız 367 konut 35 işyeri alanındaki çalışmaları BBŞ. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile inceledik.” İfadelerine yer verdi.
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