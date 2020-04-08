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Bu haber 08 Nisan 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar

İki gurup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.

Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar

 
İki gurup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.
 
Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 tl idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden Tutak İlçe Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısların her birine sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3150 tl idari para cezası kesildi.
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Asayiş
Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar
Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar
İki gurup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.
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