Kavgadan Değil Sosyal Mesafeyi Korumadıklarından Ceza Aldılar

İki gurup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 tl idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden Tutak İlçe Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısların her birine sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3150 tl idari para cezası kesildi.