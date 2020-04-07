7 Nisan 2020 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanı Koca bugünkü verileri açıkladı! Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Bugünkü vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 hastamız vefat etti” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca: Yeni risk grubu 60 yaş üstü "Artık genç yaştaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz" diyerek uyarılarını yeniledi.
Türkiye'de Korona Virüsü Vakaları Rakamları Nedir?
Türkiye'de Son 24 saatte;
-20.023 test yapıldı
-3.892 vaka tespit edildi.
-76 kişi hayatını kaybetti
-256 hasta iyileşti. Böylece Türkiye'de toplamda
-34.109 vaka
-725 ölüm kayıtlara geçti.
-1.582 hasta iyileşti.
Editör: Ahmet Şen
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