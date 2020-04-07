7 Nisan 2020 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanı Koca bugünkü verileri açıkladı! Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Bugünkü vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 hastamız vefat etti” ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakanı Koca: Yeni risk grubu 60 yaş üstü "Artık genç yaştaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz" diyerek uyarılarını yeniledi.Türkiye'de Korona Virüsü Vakaları Rakamları Nedir?Türkiye'de Son 24 saatte;-20.023 test yapıldı-3.892 vaka tespit edildi.-76 kişi hayatını kaybetti-256 hasta iyileşti. Böylece Türkiye'de toplamda-34.109 vaka-725 ölüm kayıtlara geçti.-1.582 hasta iyileşti.Editör: Ahmet Şen