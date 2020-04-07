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Bu haber 07 Nisan 2020 19:49:22 Tarihinde eklenmiştir.

7 Nisan 2020 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahretin Koca 7 Nisan 2020 tarihli koronavirüsü vakalarını açıkladı.

7 Nisan 2020 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanı Koca bugünkü verileri açıkladı! Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Bugünkü vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 hastamız vefat etti” ifadelerine yer verdi.



Sağlık Bakanı Koca: Yeni risk grubu 60 yaş üstü "Artık genç yaştaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz"  diyerek uyarılarını yeniledi.




Türkiye'de Korona Virüsü Vakaları Rakamları Nedir?

Türkiye'de Son 24 saatte;

-20.023 test yapıldı 

-3.892 vaka tespit edildi. 

-76 kişi hayatını kaybetti 

-256 hasta iyileşti. Böylece Türkiye'de toplamda 

-34.109 vaka 

-725 ölüm kayıtlara geçti. 

-1.582 hasta iyileşti.


Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
7 Nisan 2020 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı!
7 Nisan 2020 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı!
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