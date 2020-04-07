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Bu haber 07 Nisan 2020 19:15:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Mehmet Kaya Şanlıurfa'ya ve Çiftçisine Sahip Çıktı!

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında desteklenen 21 il listesinde Şanlıurfa' nın yer almaması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya: Başta özellikle bu süreçte büyük sıkıntılar çeken pamuk üreticileri olmak üzere; bütün çiftçilere sahip çıktı.

​Mehmet Kaya Şanlıurfa'ya ve Çiftçisine Sahip Çıktı!

"Covid - 19 salgınının etkilerini azaltmak ve önümüzdeki dönemlerde gıda arzı konusunda yaşanması muhtemel sıkıntıları yaşamamak için Tarım Ve Orman Bakanlığımız tarafından böyle önemli bir projenin hayata geçirilmesi ülkemiz adına tabi ki çok önemli bir gelişmedir. Ancak GAP'ın başkenti, tarihin, bereketli topraklarında boy veren buğdayı, mercimeği, arpası, pirinci ve daha birçok tarım mahsülü ile tarihin derinliklerinden beridir ülkemizin tahıl ambarı konumunda olan, ülke pamuk ihtiyacının %43 gibi çok önemli üretim ihtiyacını tek başına karşışayan Şanlıurfa'mızın bu listede yer almaması bizleri ziyadesi ile üzmüş, şok etkisi yaratmıştır." diyen Başkan Kaya, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için hemen harekete geçtiklerini ve Bakanlık nezdinde bazı girişimlerde bulunduklarını ifade etti.


Yapılan görüşmeler neticesinde Bakanlığımızın Şanlıurfa başta olmak üzere bir çok ilimiz için de kapsamlı bir çalışma içinde oldukları, çalışmaların içinde güz dönemi programında dahil edildiklerini öğrendiğini ifade eden Başkan Kaya, çiftçilerimizin bu konuda müsterih olmalarını istedi.


Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak her zaman için çiftçimizin yanındayız ve her türlü sıkıntılarını gerekli yerlere iletmek, çözüm önerileri ile sunmak ve önlerini açabilmek konusunda üzerimize düşeni yaptığımız, yapacağımız ve yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Diyen Başkan Kaya, konunun sıkı takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.




Editör: Ahmet Şen 
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