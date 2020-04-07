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Bu haber 07 Nisan 2020 18:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Yine Yok! 21 İle %75 Tohum Hibesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programına start verdiklerini açıkladı.21 ilde tohumların yüzde 75'nin hibe edileceğini duyuran Pakdemirli’nin proje kapsamına aldığı iller arasında Şanlıurfa yer verilmedi.

​Şanlıurfa’ya Yine Yok! 21 İle %75 Tohum Hibesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75’i hibe edilecek.



Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz” dedi.



 

Tohum dağıtımına başlandı

Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli “Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi” değerlendirmesinde bulundu.



 

6 bin 700 ton sertifikalı tohum dağıtılacak

Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.



 

Şanlıurfa’ya Neden Yok

Proje Kapsamındaki İller arasında Şanlıurfa’nın olmaması tepkilere neden oldu. Şanlıurfalı çiftçiler projeye neden dahil olamadıklarını, kendilerinin diğer çiftçilerden ne farklarının olduğunu sorarak, Şanlıurfa’nın da projeye dahil edilmesi talebinden bulundular.



 

Hangi Şehirlere Tohum Hibe Edilecek?

Proje kapsamına giren iller ise şöyle:

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Ağrı,

Aksaray,

Bingöl,

Çanakkale ,

Erzincan,

Erzurum,

Kars,

Kayseri,

Kırıkkale,

Kırşehir,

Konya,

Muş,

Nevşehir,

Niğde,

Samsun,

Sivas ,

Tokat,

Uşak,

Yozgat.




Editör: Ahmet Şen
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