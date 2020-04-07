​Şanlıurfa Öğretmen Evi Kapılarını Sağlık Çalışanlarına Açtı

Şanlıurfa Öğretmen Evine Teşekkürler

Şanlıurfa Öğretmenevi Şanlıurfa’da çalışan sağlıkçılara kapılarını açtı. Bu güzel haberi Gzeteci Mahmet Canbeyli sosyal medya hesabından duyurdu. Canbeyli, Şanlıurfa Öğretmenevinde 60 kadar doktorun kaldığını ve ihtiyaçlarının burada karşılandığını ifade etti.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da büyük özveri ile çalışan ve sağlık açısından büyük tehlikeler içerisinden olan sağlık çalışanlarına gösterilen bu özveri için Şanlıurfa Öğretmenevi çalışanlarına Urfa.com teşekkür ediyoruz.Editör: Ahmet Şen