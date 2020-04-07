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Bu haber 07 Nisan 2020 20:15:27 Tarihinde eklenmiştir.

Namus Meselesi Deyip 3 Kişiyi Öldüren Şahıs Teslim Oldu

İki farklı iş yerinde üç kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi cinayet silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Namus Meselesi Deyip 3 Kişiyi Öldüren Şahıs Teslim Oldu

İlk olay Konya’nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir araç servisinde meydana geldi. Yusuf Ö., depo sorumlusu olarak çalışan Halil İbrahim Uzun'u (33) tabancayla kafasından vurarak öldürdü. Buradan ayrılan şüpheli, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'ta bir iş yerinin ofis kısmında Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i de başından vurdu. Tır şoförü şüpheli Yusuf Ö. suç aleti tabanca ile Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Zanlının ifadesi üzerine harekete geçen polis ikinci adrese gittiğinde vurulan iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.




Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken şüphelinin namus meselesi yüzünden cinayetleri işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 



Editör: Ahmet Şen
 
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