Namus Meselesi Deyip 3 Kişiyi Öldüren Şahıs Teslim Oldu

İlk olay Konya’nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir araç servisinde meydana geldi. Yusuf Ö., depo sorumlusu olarak çalışan Halil İbrahim Uzun'u (33) tabancayla kafasından vurarak öldürdü. Buradan ayrılan şüpheli, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'ta bir iş yerinin ofis kısmında Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i de başından vurdu. Tır şoförü şüpheli Yusuf Ö. suç aleti tabanca ile Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Zanlının ifadesi üzerine harekete geçen polis ikinci adrese gittiğinde vurulan iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.