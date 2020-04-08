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Bu haber 08 Nisan 2020 00:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye'de Günde Bin 164 Kişi Vefat Ediyor

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin Türkiye ve dünya gündemine oturmasıyla merak edilen konulardan biri de salgın öncesi günlük rutin vefat rakamları oldu.

​Türkiye'de Günde Bin 164 Kişi Vefat Ediyor

Koronavirüs Türkiye'de ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden bu tarafa (Covid-19) enfekti vaka sayısı 30 bin 217'e ulaşırken, salgından dolayı ölen kişi sayısı 649 oldu. Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm de 18 Mart'ta bildirildi. İlk ölümün ilan edildiği günden bugüne kadar geçen 19 günde Koronavirüs nedeniyle hayatları kaybeden vatandaş sayımız günlük ortalama 34 kişi oldu.


 

Türkiye'de salgın öncesi günde bin 164 kişi hayatını kaybediyordu

Virüsten kaynaklı ölümlerin artmasından endişe duyulurken can kaybı sayılarına ilişkin bir çok kıyaslamalar da yapılmaya başlandı. Açıklanan son TÜİK verilerine göre ülkemizde son 3 yılda (2018-2017-2016) çeşitli nedenlerle toplamda 1 milyon 275 bin 336 kişi hayata veda etti. Bu sayı yıl bazında ise ortalama 425 bin 112 olarak hesaplandı. Yani ülkemizde günlük bin 164 kişi hayatını kaybetti.



 

Son üç ayda trafik kazalarında ölen kişi ortalaması 133 oldu

Türkiye'de ölüm sebeplerinin başında, trafik kazası geliyor. Trafik kazasında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ancak İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020 yılı Ocak-Mart döneminde meydana gelen 362 ölümlü trafik kazasında toplam 401 can kaybı yaşandı. Bu dönem içerisinde Ocak ayında 104 ölümlü trafik kazasında 115 kişi hayatını kaybederken, Şubat ayında 126 ölümlü kazada 140 ve Mart ayında ise yaşanan 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'deki ölüm sebepleri başında kronik hastalıklar ve sigara geliyor. Salgın hastalık rakamları da kronik hastalıkların altına girdi. Sosyal izolasyonun başlaması ile birlikte trafik kazalarından yüzde 70 azalma olurken, ölüm sebebi sıralamasında kazalar alt sıralara indi.




Editör: Ahmet Şen
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​Türkiye'de Günde Bin 164 Kişi Vefat Ediyor
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