Yol Kontrolündeki Polislere Hakaret: Ben Yarbayım, Maaşın Kaç Para Ederin Kaç Para

30 Barfiks Çekiyorum

Konya'da yol kontrolü yapan polislere inanılmaz hakaret.Yol kontrolü sırasında zorluk çıkaran ve kendisinin yarbay olduğunu söyleyen kişi, polis memurlarına hakaretler yağdırdı. "Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç, ederin kaç para senin?" diyerek hakaretlerde bulundu.“30 tane barfiks çekiyorum üzerinde zıplarım senin, sen ancak birilerinin kucağında oynarsın” diyerek polislere hakarette bulunan ve yarbay olduğunu söyleyen şahsın olay anındaki görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Video Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderilerek şikayet edildi.Editör: Ahmet Şen