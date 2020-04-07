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Bu haber 07 Nisan 2020 16:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

Yol Kontrolündeki Polislere Hakaret: Ben Yarbayım, Maaşın Kaç Para Ederin Kaç Para

Yarbay olduğunu ifade eden bir şahıs yol kontrolü yapan polislere hakaret etti "Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç para, ederin kaç para senin" diyerek hakaretlerde bulundu.

Yol Kontrolündeki Polislere Hakaret: Ben Yarbayım, Maaşın Kaç Para Ederin Kaç Para

Konya'da yol kontrolü yapan polislere inanılmaz hakaret.


Yol kontrolü sırasında zorluk çıkaran ve kendisinin yarbay olduğunu söyleyen kişi, polis memurlarına hakaretler yağdırdı. "Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç, ederin kaç para senin?" diyerek hakaretlerde bulundu.



 

30 Barfiks Çekiyorum

“30 tane barfiks çekiyorum üzerinde zıplarım senin, sen ancak birilerinin kucağında oynarsın” diyerek polislere hakarette bulunan ve yarbay olduğunu söyleyen şahsın olay anındaki görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Video Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderilerek şikayet edildi.





Editör: Ahmet Şen
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Yol Kontrolündeki Polislere Hakaret: Ben Yarbayım, Maaşın Kaç Para Ederin Kaç Para
Yol Kontrolündeki Polislere Hakaret: Ben Yarbayım, Maaşın Kaç Para Ederin Kaç Para
Yarbay olduğunu ifade eden bir şahıs yol kontrolü yapan polislere hakaret etti "Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç para, ederin kaç para senin" diyerek hakaretlerde bulundu.
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