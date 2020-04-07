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Bu haber 07 Nisan 2020 15:01:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da At Çifte Attı, Çenesi Kırıldı! Yardım Eli Bekliyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde atın çiftesi ile çenesi kırılan ve 30 bin liralık tedavi ücreti olmadığından tedavi edilemeyen 16 yaşındaki çocuk, çok acı çektiğini söyleyerek yardım istedi.

​Şanlıurfa’da At Çifte Attı, Çenesi Kırıldı! Yardım Eli Bekliyor

Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşayan Hazal ve Esat Mercan çiftinin 16 yaşındaki oğulları Galip Mercan, günlük 15-20 lira karşılığında at arabası üzerinde sokaklarda seyyar olarak sebze satıcılığı yapıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü yine at arabası üzerinde sebze satışı yaptığı sırada bir anda atın çiftesi ile yere yığıldı. Çifte ile yaralanan Mercan, yakınlarının yardımı ile ilk olarak Suruç Devlet Hastanesine daha sonra da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada da iddiaya göre korona virüs nedeniyle tedavi edilemeyen Mercan, tomografisinin çekilmesinin ardından evine gönderildi. Tedavisinin Gaziantep’te bir özel hastanede yapılabildiği öğrenilen Mercan için babası Esat Mercan gözyaşları içinde yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Baba Esat Mercan, mevsimlik tarım işçisi olduklarını ve kirada yaşadıklarını dile getirdi.


 

"Oğlum iyi olsun yeter"

Anne Hazal Mercan, tüm eşyalarını hazırladıklarını ve Adana’ya gitmek için ertesi günü beklerken böyle bir hadise yaşadıklarını aktararak, tek isteğinin çocuğunun sağlığı olduğunu ifade etti.

Ameliyat için 30 bin lira gerekli olduğu belirtilirken, 16 yaşındaki çocuğun ameliyat olamaması durumunda hem konuşma hem yetisini kaybedeceği hem de felç kalabileceği bildirildi. 



Editör: Ahmet Şen 
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