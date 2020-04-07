Büyükşehir’den Siverek’e Dezenfektan ve Maske Yardımı

İlçelere de Dezenfektasyon İstasyonları Kuruluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yoğunluğun yaşandığı her alanda dezenfekte çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile araç dezenfekte istasyonları açan Büyükşehir Belediyesi günde 2 bine yakın aracı ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediyor.Korona Virüse (COVID-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, Kent merkezinde kurduğu dezenfekte istasyonlarına ilçelerde de başlattı.Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla uygulamasını yapan Büyükşehir ekipleri, tüm detayları gözden geçirerek çalışmasını sürdürüyor. İlerleyen günlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Viranşehir ilçesinde de dezenfekte istasyonu açılacakEditör: Ahmet Şen