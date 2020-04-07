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Bu haber 07 Nisan 2020 11:11:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Berat kandili münasebeti ile bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınını anımsatarak, bu gece yapılacak duaların, bu illetten kurtulmaya vesile olmasını diledi.

​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Salgın hastalık riski nedeniyle dua ve ibadet için vatandaşların bir araya gelmemesini, herkesin ibadetini evinde yapmasını isteyen Vali Erin, Berat Kandilini tebrik etti. Vali Erin, mesajında,



“Temizliği esas alan yüce dinimiz İslam’a göre özel önem atfedilen gün ve gecelerden biri olan, Şaban ayının 15’inci gecesi, her hikmetli işin Rabbimiz tarafından gelen bir emirle ayırt edildiğine inanıldığı Berat gecesidir. Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu gece, gönüllerin rahmet talebiyle Allah’a yöneldiği, her türlü maruzatın arz edildiği ve hayırlı olanın talep edildiği bulunmaz bir fırsattır. Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, bu hayırlı geceyi fırsat bilerek yapılacak dualarımızın kabul olmasını diliyor, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah’ın başta İslam alemini ve tüm insanlığı bu illetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Bu gece vesilesiyle yapacağımız dua ve ibadetlerimizi, malum salgın tedbirlerini de dikkate alarak her vatandaşımızın evlerinde yapmalarını özellikle istirham ediyor, mübarek Berat Kandilinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen 
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​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
Berat kandili münasebeti ile bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınını anımsatarak, bu gece yapılacak duaların, bu illetten kurtulmaya vesile olmasını diledi.
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