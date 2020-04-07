Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL'lik sosyal yardım desteği paraları vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.Şanlıurfa’da da görevliler tarafından yardımların ulaştırılması tüm hızıyla devam ederken, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl da yardımları dağıtmaya başladı. Başarılı Kaymakam vatandaşın 1000 TL’lik yardımını kendi elleriyle teslim etti.Karaköprü Kaymakamlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Kaymakamımız Sn. Ufuk AKIL, "Ekonomik İstikrar Kalkınma" paketi kapsamında; 90 yaşındaki hak sahibi vatandaşımıza 1000 TL' lik nakdi desteği kendi eliyle teslim etti.” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen