Mezarlıkta Korkunç Olay: Bileklerini Kesti ve Bekledi

Karabük'te mezarlıkta bileklerini keserek intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, bir yakınına intihar edeceğini söyleyen İ.A, 42 KG 374 plakalı otomobiliyle Karabük merkeze bağlı Bulak köyü mezarlığına gitti. Otomobilini burada park eden ve kesici aletle bileklerini kesen İ.A'yı polis ekipleri bularak, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede İ.A'nın bileklerini kestiği belirlendi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.