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Bu haber 06 Nisan 2020 19:04:12 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir

​Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle topland

Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Satır Başları;

-Ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.

-Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir

-Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.

-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız
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