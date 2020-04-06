Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Satır Başları;-Ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.-Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir-Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız