Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Satır Başları;
-Ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.
-Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir
-Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.
-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız
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