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Bu haber 06 Nisan 2020 18:37:24 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı

Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı

Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı

 
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslâm âleminin kandilini tebrik etti.

Başkan Özyavuz yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: ” Tüm İslam alemi olarak mübarek Berat Kandil’ini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insanî erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler bütünü olduğunu zihin ve gönüllerimizde derinden hissettiğimiz bütün kandiller gibi Berat Kandili de bizlerde bu duyguları oluşturmaktadır. Yüce Allah’ın bizlere rahmet ve bereketini kat kat arttırdığı bu gibi mübarek geceleri değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır.

İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilin de gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum.
Mübarek Berat Kandil’inin kutlu olmasını diler, milletimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış, sağlık ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum.
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